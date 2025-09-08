Lampedusa, cinque sbarchi nella notte, arrivati in 294

Migranti

Soccorsi quattro barconi, un natante arriva da solo a Cala Croce

Cinque sbarchi, con 294 migranti, si sono succeduti durante la notte a Lampedusa. Quattro i barconi soccorsi dalle motovedette di capitaneria di porto, guardia di finanza e di Frontex. Un natante di 10 metri con 52 persone a bordo, tra libici, sudanesi, palestinesi, algerini ed egiziani, è invece arrivato fino a Cala Croce. A bloccare il gruppo, composto anche da 14 donne e 24 minorenni, sono stati poco prima dell’alba i carabinieri della locale tenenza. I migranti hanno raccontato d’essere partiti da Abi Kammash, in Libia, pagando da 1.500 a 4 mila euro, a seconda della nazionalità. Stesso porto di partenza, così come anche da Zawiya e Zuwara, per gli altri gruppi composti da un minimo di 45 persone a un massimo di 74. Tutti, dopo un primo triage sanitario, sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola.Ieri, in 24 ore, sulla maggiore delle isole Pelagie ci sono stati 11 sbarchi con un totale di 615 persone arrivate.

