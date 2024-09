Lampedusa, crolla un’ampia porzione della scogliera di Ponente: verifiche in corso

PELAGIE

Non ci sono feriti, ma il cedimento ha creato grande alalrme tra gli isolani

Ancora un crollo della scogliera di Ponente a Lampedusa. Eventi ai quali i lampedusani sono abituati ma che sull’isoal più grande delle Pelagie creano sempre un po’ di preoccupazione. A cadere giù all’improvviso è stata una’ampia porzione della scogliera di Ponente, subito dopo l’Albero del Sole. Non ci sono feriti perché, nell’esatto momento del cedimento, non c’erano imbarcazioni sotto il tratto di costa. Grande l’allarme degli isolani: in tanti si sono precipitati nella zona per constatare cosa è accaduto.