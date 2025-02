Lampedusa, il veliero dell’Arci salva 50 persone in mare nella notte

Migranti

L'episodio a 40 miglia dall'isola

Più di 50 persone sono state salvate nella notte a oltre 40 miglia da Lampedusa, dal veliero di Arci Nazionale e del circolo Arci Sailingfor BluLab che stava monitorando il canale di Sicilia nell’ambito del progetto ‘Tutti gli occhi sul Mediterraneò.

Lo ha reso noto il capo missione Maso Notarianni intervenendo dal veliero ai microfoni di Radio Popolare. La nave sta facendo rotta su Lampedusa, dove conta di approdare nel tardo pomeriggio, come riferito da Notarianni nel corso della trasmissione Presto presto.