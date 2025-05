Lampedusa, nell’hotspot quasi mille migranti

I dati

Per mezzogiorno è previsto lo spostamento di 178 profughi con volo Oim per Roma

Sono 971 i migranti, fra cui 86 minori non accompagnati, presenti all’hotspot di contrada Imbriacola a Lampedusa. Dopo il trasferimento di 260 persone di ieri sera, con il traghetto di linea che è giunto a Porto Empedocle, per mezzogiorno è previsto lo spostamento di 178 profughi con volo dell’Organizzazione internazionale delle migrazioni (Oim) per Roma. I trasferimenti andranno avanti domani, con i traghetti della mattina e della sera dovrebbero essere spostati in 760.

