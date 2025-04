Lampedusa, nuovo sbarco: arrivati 60 migranti in mattinata

Il soccorso

Sessanta migranti bengalesi, sudanesi, egiziani e pakistani sono sbarcati in mattinata a Lampedusa. A soccorrere il barchino su cui viaggiavano, partito da Zuara in Libia, è stata una motovedetta di Frontex.Ieri sera, sulla maggiore delle isole Pelagie, ci sono stati due approdi con un totale di 106 persone, fra cui donne e minori, soccorsi dalle motovedette di Frontex e della Capitaneria di Porto. Per la tarda mattinata è previsto l’imbarco di 105 migranti sul traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle.

