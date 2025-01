Lancio di rifiuti lungo la strada nelle campagne di Santa Venerina: denunciati un uomo e una donna

CARABINIERI

Ad accusarli le immagini registrate da alcune telecamere che era state appositamente nascoste tra la vegetazione

Un uomo di 76 anni e una donna di 44 sono stati denunciati dai carabinieri per aver abbandonato i loro rifiuti lungo una strada nelle campagne di Santa Venerina (Catania), in contrada Codavolpe. Ad accusarli le immagini registrate da alcune telecamere che i militari avevano terminato di piazzare due giorni prima dopo aver notato numerosi rifiuti durante i vari servizi di perlustrazione nella zona. Per questo motivo avevano ritenuto necessario chiedere alla Procura di Catania di poter installare in quell’area alcune telecamere di videosorveglianza nascoste tra la vegetazione.