Lancio di uova contro auto del presidente di Arcigay Siracusa

Atto vile

"Trovo deplorevole che sia successo proprio a qualche ora dal primo evento del Siracusa Pride 2025", afferma Armando Caravini

Uova contro l’automobile di Armando Caravini, presidente di Arcigay Siracusa. E’ accaduto nella notte tra venerdì e sabato. L’automobile di Caravini, parcheggiata sotto casa, è stata presa di mira con il lancio di tre uova.

“Non era mai accaduta una cosa simile nei miei confronti in tantissimi anni di lotte e sostegno verso la comunità LGBT e trovo deplorevole che sia successo proprio a qualche ora dal primo evento del Siracusa Pride 2025″ – a dichiaralo è proprio Caravini che a testa alta ha denunciato sui social l’accaduto.

“Vorrei tanto si trattasse di una ragazzata magari messa in atto da qualche bambino annoiato. Ma se così non fosse e tale atto fosse stato compiuto contro la mia persona per il mio orientamento sessuale dico sono che dovete provare vergogna di stare al mondo. Perché è grazie a gente piccola e vile che la nostra società, nonostante gli sforzi, non riuscirà ad evolversi” – afferma Caravini.