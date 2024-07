L’anticiclone africano non lascia la Sicilia: grande caldo e rischio incendi con due allerte rosse

Meteo

L'ondata di calore, secondo gli esperti, dovrebbe proseguire anche la prossima settimana

La Sicilia resta in questi giorni nella morsa dell’afa e la Protezione civile regionale ha pubblicato l’avviso per rischio incendi e ondate di calore, per domani e per le successive 24 ore. Sono previsti per gli incendi un livello di preallerta classificato come arancione in tutte le province tranne Enna e Caltanissetta dove il livello di allerta è alto ed è classificato come rosso. La temperatura massima percepita sarà tra i 34 e i 35 gradi a Palermo, Catania e Messina.

Secondo Francesco Pasi, meteorologo del Consorzio Lamma-Cnr, il grande caldo si protrarrà almeno fino a lunedì, con valori massimi superiori ai 40 gradi nel Sud Italia, a causa dell’anticiclone africano; mentre le temperature saranno in diminuzione, per i prossimi due giorni, nel centro-Nord, dove le temperature torneranno ad essere «molto elevate, sui 35 gradi, ma non estreme». «L’area di bassa pressione proveniente dall’Atlantico – spiega all’ANSA – domani attraverserà le Alpi e si porterà sul Nord Italia: in Pianura Padana, ad esempio, farà più fresco sia per la presenza di nuvole che per i temporali. Al Sud, invece – aggiunge – le temperature potranno sfiorare i 40 gradi nelle zone interne di Puglia, Sicilia e Sardegna». Sabato il caldo tornerà ad aumentare al Nord a seguito dello spostamento al Centro della perturbazione, che si esaurirà domenica. «In questo periodo, infatti – sottolinea Pasi – le perturbazioni viaggiano a latitudini molto settentrionali, riuscendo nel caso specifico solo a lambire l’arco alpino». Domenica e lunedì, secondo il meteorologo, l’ondata forte di calore dovrebbe proseguire al Sud, mentre al centro-Nord il caldo sarà leggermente meno intenso.