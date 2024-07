L’arcivescovo di Catania: «Più che nuovo partito dei cattolici serve spartito»

Catania

Il messaggio di Luigi Renna durante un incontro nell'aula del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, a Trieste

«Più che un nuovo partito dei cattolici italiani, serve uno spartito». È il messaggio lanciato da monsignor Luigi Renna, vescovo di Catania e presidente del comitato organizzatore della Settimana sociale dei cattolici, durante un incontro nell’aula del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, a Trieste. Gli scranni normalmente occupati dai consiglieri sono stati occupati per quasi due ore dagli amministratori locali, delegati nell’ambito della Settimana sociale: si tratta di sindaci, assessori, consiglieri regionali e comunali, dirigenti dell’associazionismo cattolico provenienti da ogni angolo del Paese.

«Il presidente Mattarella – ha detto Renna – ci mostra che le istituzioni possono essere abitate dai cattolici, anche se su tanti temi oggi i cattolici sembrano divisi e a volte ostaggio delle ideologie. Ma bisogna costruire uno spartito comune più che un partito, altrimenti non si sa quale musica suonare. In questi giorni Trieste è diventato un luogo di crocevia e di dialogo, e a chi ci rimprovera chiedendo dove siano i cattolici abbiamo dimostrato, con una narrazione al positivo, che i laici sono presenti. La Settimana sociale è al servizio del bene comune e di tutto il Paese, e lo stile dev’essere sempre il primato della carità».