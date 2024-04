Lascia il pronto soccorso con un infarto in corso: salvato dalla Polizia

Nel Catanese

E’ accaduto nell’ospedale "Santa Marta e Santa Venera" di Acireale. Il paziente, un settantenne, non si era reso conto di aver avuto un infarto

Stanco di attendere gli esiti di un esame, un 76enne che si era recato in Pronto Soccorso per un dolore al torace, senza avvisare ha lasciato il nosocomio prima di poter avere gli esiti di un esame che evidenziavano un infarto in corso. E’ accaduto nell’ospedale “Santa Marta e Santa Venera” di Acireale (Catania). La Polizia di Stato, avvertita dai medici, è riuscita a risalire all’identità dell’uomo e lo ha fatto ritornare in ospedale, dove è stato ricoverato nel reparto di Cardiologia.