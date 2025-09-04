L’assessora Amata e l’assunzione del nipote di Lady Dragotto: «Un ragazzino di niente ti guadagna 1.500 euro al mese»

l'inchiesta

L'esponente di FdI per due ore e mezzo davantio ai pm ai quali ha chiesto di essere interrogata

«Ho risposto a tutte le domande e ho massima fiducia nella magistratura»: sono le poche parole pronunciate da Elvira Amata, al termine dell’interrogatorio davanti ai pm di Palermo. Si è difesa da tutte le accuse nel colloquio durato 2 ore e mezzo di fronte ai sostituti Andrea Fusco e Felice De Benedittis.

L’esponente di FdI e assessora regionale al Turismo, si è presentata in Tribunale alle 15.30 ed è uscita poco dopo le 18. Era stata lei stessa a chiedere di essere interrogata dopo che la procura guidata da Maurizio De Lucia le ha notificato un avviso di conclusione delle indagini per corruzione, un atto che di solito precede la richiesta di rinvio a giudizio. L’indagine è un filone scaturito dalla più ampia inchiesta sui contributi regionali che ha coinvolto il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno.

«L’assessore ha risposto a tutte le domande e confida nell’operato della magistratura», questa l’unica dichiarazione dei due avvocati Giuseppe Gerbino e Sebastiano Campanella.