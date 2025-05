L’assessore regionale Nuccia Albano nominata consulente del medico di Messina-Denaro

Il caso

La nomina da parte dei legali di Alfonso Tumbarello, il dottore di Campobello di Mazara che avrebbe avuto in cura il boss mafioso durante la latitanza

L’assessore alla Famiglia della Regione siciliana Nuccia Albano, che è figlia di un condannatoper mafia, è stata nominata consulente medico-legale di Alfonso Tumbarello, il dottore di Campobello di Mazara che secondo la Procura di Palermo avrebbe avuto in cura Matteo Messina Denaro durante la latitanza. L’imputato è sotto processo con le accuse di concorso esterno in associazione mafiosa e falso ideologico. Per lui la Dda di Palermo ha chiesto la condanna a 18 anni di carcere.