L’assurda morte di Margaret Spada per un ritocco al naso durante un intervento di routine, la famiglia: «Inaccettabile»

§IL CASO

«La famiglia, i genitori, la sorella in questo momento sono circondati dall’affetto di tante persone e sono chiusi in un silenzio di dolore che non è spiegabile a parole. Chiedono di conoscere circostanze e cause per la morte della figlia». Lo afferma l’avvocato Alessandro Vinci, legale dei familiari di Margaret Spada, la ragazza di 22 anni morta nell’ambito di un intervento al naso.

«I genitori sapevano dove la figlia si era recata per fare l’intervento e Margaret si era affidata ad un chirurgo italiano, non ha seguito mode o tendenze dove spesso si va nei Paesi dell’Est o del nord Africa. Quella struttura doveva dare garanzie ma toccherà all’indagine accertarlo», ha aggiunto.

«La cosa assurda è che comunque si trattava di un intervento di routine – ha detto ancora l’avvocato Vinci – e che una ragazza di 22 anni torna a casa dentro una bara, è inaccettabile per la famiglia».

Quando poi sente parlare di sala operatoria, il legale dice: «Io andrei cauto a parlare di sala operatoria, non ci trovavamo certo in una struttura ospedaliera: è un ambulatorio, un centro medico».

