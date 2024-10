L’auto finisce contro un muro e prende fuoco: morta carbonizzata una donna di 40 anni

La tragedia

L'incidente a Villagrazia di Carini nel Palermitano

Un tragico incidente si è registrato stamane all’alba a Villagrazia di Carini. Un’auto per cause ancora da accertare, è finita contro un muro nei pressi di un sottopasso prendendo subito dopo fuoco. La donna a bordo, Francesca Sicurella di 40 anni, è morta carbonizzata all’interno dell’abitacolo della sua Opel. Sul posto i Carabinieri di Villagrazia e i Vigili del Fuoco per effettuare i rilievi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA