L’auto in panne, l’altra che gli piomba addosso: la tragica morte di Massimiliano Frumenti, il pittore romano che aveva scelto Catania

L'INCIDENTE STRADALE

La città piange la scomparsa di un artista eclettico che aveva messo radici nella città etnea

Sono ancora in corso le indagini per ricostruire il tragico incidente avvenuto ieri sull’autostrada A 19 Palermo Catania in cui ha perso la Massimiliano Frumenti Savasta, artista romano di 57 anni da tempo residente a Catania. Secondo una prima ricostruzione della Polstrada di Buonfornello, un guasto meccanico all’utilitaria guidata da Frumenti avrebbe costretto l’uomo a fermarsi in corsia di emergenza. Qui Frumenti è sceso dalla vettura ed è stato arrotato da una Ford Fiesta, con a bordo 4 persone di cui 2 bambini. L’auto in corsa ha colpito anche l’utilitaria ferma in corsia d’emergenza provocando il ferimento delle due persone che si trovavano a bordo, un uomo e una donna.

Erroneamente questa mattina abbiamo scritto in un articolo che erano rimasti feriti anche il figlio e la moglie di Frumenti, ma in realtà il bambino e la madre erano a bordo dell’auto che ha investito l’artista romano ma catanese d’adozione, che non era sposato.

Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi, le squadre Anas e le Forze dell’ordine per la gestione della viabilità ed i Vigili del Fuoco. Sul posto anche tre ambulanze e l’elisoccorso. Quattro i feriti in totale, di cui due gravi, che sono stati trasportati negli ospedale Sant’Elia di Caltanissetta e a Palermo: due erano a bordo dell’utilitaria di Frumenti, madre e bambino sulla Ford Fiesta che gli è piombata addosso. «Sono arrivato poco dopo l’incidente – afferma un autotrasportatore che doveva recarsi al porto di Palermo – e ho visto questa scena orribile. Una persona a terra e queste due macchine completamente distrutte, una scena apocalittica e un’immagine devastante».

L’incidente è avvenuto intorno alle 17, l’autostrada è stata chiusa all’altezza dello svincolo di Resuttano, con il traffico che in direzione Palermo è stato deviato verso ad Alimena, percorrendo la strada provinciale per poi rientrare in autostrada a Tremonzelli. Fino a notte inoltrata l’autostrada è rimasta chiusa, per permettere il recupero della salma e sgomberare la sede stradale dalle macchine incidentate.

Il cordoglio