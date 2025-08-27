Lava il cane all’autolavaggio, denunciato

biella

In un video, l'animale viene prima insaponato con schiuma attiva e poi sciacquato con una lancia ad alta pressione

Ha lavato il suo cane nell’autolavaggio in centro a Biella. Un 57enne è stato denunciato dai carabinieri forestali di Biella che hanno collaborato con il personale del Norm. Nel video presso un autolavaggio di Biella le immagini mostravano un cane di piccola taglia legato che veniva prima insaponato con schiuma attiva e poi sciacquato con una lancia ad alta pressione, pratica che configura un trattamento crudele e inaccettabile per un animale. L’autore del gesto è stato rapidamente identificato e denunciato. Il cane, dotato di regolare microchip, è stato sottoposto ad un controllo sanitario e, fortunatamente, è stato trovato in buone condizioni di salute.

