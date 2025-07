Lavoratori del Consorzio di Bonifica di Agrigento senza stipendio in agitazione e gli agricoltori temono lo stop alla campagna irrigua

il caso

L'appello di Salvatore Daino al presidente della Regione

E’ il caso di dire: punto e a capo. Gli stipendi dei lavoratori del Consorzio di bonifica Agrigento 3 sono ancora fermi da 3/4 mesi. I lavoratori hanno nuovamente deciso di proclamare lo stato di agitazione.Il Presidente del Consorzio dell’Arancia di Ribera Dop, Salvatore Daino, in una nota stampa, ha ribadito ed ha chiesto al Governo regionale di pagare immediatamente gli emolumenti ai dipendenti al fine di scongiurare una forma di protesta più aspra, fino ad arrivare allo sciopero e pertanto di fermare la campagna irrigua.

Daino ha chiesto al Governatore Schifani ed a tutta la deputazione regionale agrigentina nonché all’assessore regionale Barbagallo di trovare una soluzione immediata per consentire a questi lavoratori di operare con tranquillità, ridando la giusta serenità alle loro famiglie. Il costo della vita è aumentato sensibilmente e rimanere mesi e mesi senza stipendio significa mandare a rotoli le famiglie.