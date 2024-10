Lavoratori in nero e scarsa sicurezza sul lavoro: tre attività sospese nell’Agrigentino e nel Messinese

Ispezioni

Elevate multe per migliaia di euro

Tre provvedimenti di sospensione delle attività e una serie di prescrizioni e sanzioni in materia di salute e sicurezza nei controlli degli ispettori del lavoro in provincia di Agrigento e Messina. Nell’agrigentino è stata sospesa l’attività di un oleificio perché sono stati trovati 3 lavoratori in nero su 9 dipendenti. Gli ispettori hanno impartito prescrizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per la mancata sorveglianza sanitaria dei lavoratori, e formazione e informazione dei lavoratori.