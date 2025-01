Lavoratori in nero scoperti a Catania tra Zia Lisa e Gelso Bianco: sanzioni

Catania

Un camion dei panini era anche sprovvisto di autorizzazione e occupava abusivamente la sede stradale

Dodici lavoratori in nero sono stati scoperti a Catania dai carabinieri durante controlli in un autolavaggio della zona di Zia Lisa – dove sono stati trovati nove persone non in regola – in un camion dei panini nei pressi dell’aeroporto e ad un gommista ed un meccanico di contrada Gelso Bianco.Il titolare dell’autolavaggio è stato sanzionato amministrativamente.Il camion dei panini era anche sprovvisto di autorizzazione e occupava abusivamente la sede stradale. I militari hanno accertato che il titolare non aveva nemmeno presentato la segnalazione certificata di inizio attività (Scia). Controllando retro del furgone i militari hanno anche scoperto un allaccio abusivo alla rete Enel, che è stato rimosso dai tecnici di E-Distribuzione. Il food-truck e tutte le attrezzature contenute sono stati sequestrati ed il proprietario è stato denunciato per furto aggravato di energia elettrica.I titolari delle due officine di San Giorgio sono stati sanzionati amministrativamente. Per uno dei due esercizi commerciali la sanzione è stata maggiore perché l’inizio dell’attività non era mai stata segnalata con la Scia.

