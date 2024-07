Lavoro, centri per l’impiego a corto di personale. La Cgil denuncia: «Mancano 700 unità»

IL SINDACATO

«Sulle 1246 assunzioni previste dal piano triennale 2019-2021, ne sono state assunte solo 543»

La Cgil, con una nota inviata al presidente della Regione e all’assessore regionale al Lavoro, contestano la mancata copertura del totale dei posti mancanti nei centri per l’impiego rilevati dal Ministero del Lavoro.

«Mancano all’appello oggi 703 unità – è la denuncia di Francesco Lucchesi (Cgil) e Andrea Gattuso (Nidil) – Sulle 1.246 previste dal piano triennale 2019-2021, infatti, ne sono state assunte solo 543». La carenza di personale nei centri per l’impiego, rilevano Cgil e Nidil nella nota, determina ricadute negative sulle procedure che riguardano l’assegno di inclusione (Adi) e sull’ avviso 21 che, mancando la connessione domanda-offerta di lavoro, «sta dando risultati ben sotto le aspettative».