Lavoro, controlli in cinque cantieri nel Palermitano: multe e un’attività sospesa

Territorio

Riscontrate violazioni in materia di salute e sicurezza (ponteggi privi di mantovane, mancata viabilità di cantiere)

Proseguono i controlli dell’ Ispettorato nazionale del lavoro in Sicilia. Negli ultimi giorni, gli ispettori del lavoro hanno effettuato nel Palermitano una serie di verifiche che hanno riguardato i settori dell’edilizia e dei pubblici esercizi. Nei cinque cantieri ispezionati, sono state riscontrate violazioni in materia di salute e sicurezza (ponteggi privi di mantovane, mancata viabilità di cantiere, ponteggio non ancorato, ponteggio in parte carente di parapetti e tavole fermapiede, ponteggio ad altezza superiore ai 2 metri sprovvisto su più lati di robusto parapetto atto ad impedire la caduta nel vuoto) e sono state irrogate sanzioni.