Lavoro in nero e sfruttamento nei campi: due denunciati nel Catanese

Carabinieri

Due cittadini stranieri lavoravano senza il permesso di soggiorno

Un imprenditore agricolo 32enne di Adrano e un 39enne di origini straniere residente nella vicina Biancavilla sono stati denunciati dai carabinieri il primo per aver impiegato nella sua azienda due lavoratori nordafricani privi di regolare permesso di soggiorno, il secondo per sfruttamento del lavoro. Secondo quanto accertato, il 32enne, titolare di una società che si occupa della raccolta di agrumi in contrada Poggio Monaco, facesse lavorare nei campi due cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno.