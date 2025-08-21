LA SPARIZIONE
L’avvocata Denise Zaksongo, ex vice direttrice del Cara di Mineo, scomparsa a Casablanca: la denuncia del marito catanese
Era in viaggio dall’Italia verso il Burkina Faso per far visita alla sua famiglia
Denise Zaksongo, avvocata ed ex vice direttrice del centro di accoglienza di Mineo, è scomparsa il 19 agosto a Casablanca durante uno scalo aeroportuale. Era in viaggio dall’Italia verso il Burkina Faso per far visita alla sua famiglia.
La notizia è stata confermata da fonti della Farnesina. Il consolato generale d’Italia a Casablanca e l’ambasciata a Rabat, in coordinamento con il Ministero degli Esteri, stanno seguendo il caso con la massima attenzione fin dalla prima segnalazione, mantenendo contatti costanti con il marito della donna e sollecitando le autorità locali per ottenere aggiornamenti quanto prima.
Il marito, Renato Farina, medico radiologo al Policlinico di Catania, ha presentato denuncia ai carabinieri e, come riportato da la Repubblica, ha lanciato un appello pubblico rivolto a chiunque possa avere informazioni su Denise, nota anche per essere stata la prima avvocata africana in Italia.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA