L’avvocata Denise Zaksongo, ex vice direttrice del Cara di Mineo, scomparsa a Casablanca: la denuncia del marito catanese

LA SPARIZIONE

Denise Zaksongo, avvocata ed ex vice direttrice del centro di accoglienza di Mineo, è scomparsa il 19 agosto a Casablanca durante uno scalo aeroportuale. Era in viaggio dall’Italia verso il Burkina Faso per far visita alla sua famiglia.

La notizia è stata confermata da fonti della Farnesina. Il consolato generale d’Italia a Casablanca e l’ambasciata a Rabat, in coordinamento con il Ministero degli Esteri, stanno seguendo il caso con la massima attenzione fin dalla prima segnalazione, mantenendo contatti costanti con il marito della donna e sollecitando le autorità locali per ottenere aggiornamenti quanto prima.