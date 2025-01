Le auto rubate in via Dusmet e il sistematico “cavallo di ritorno”: otto arresti a Catania

squadra mobile

Le indagini avviate dopo i numerosi furti messi a segno nella zona degli Archi della Marina

Prima i furti delle auto – tutti nella zona di via Dusmet, agli Archi della marina – poi la richiesta sistematica di denaro, il cosiddetto “cavallo di ritorno”: è con quest’accusa che otto persone, indagate per furto aggravato ed estorsione, sono state arrestate dopo le indagini avviate dalla Squadra Mobile di Catania.

Disposto il carcere per Salvatore Maugeri 29 anni, Salvatore Venuto 28 anni e Antonino Santapaola 41 anni (già detnuti per altra causa) e per Gianluca Bonaccorsi, 33 anni e Antonio Balsamo, 45 anni; mentre per Giuseppe Linguaglossa, 26 anni, Francesco Lo Presti, 23 anni e Danilo Privitera 25 anni (già ristretto per altra causa) gli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.