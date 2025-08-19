Le periferie di Misterbianco un far west: dopo l’attentato di Belsito, pistolettate a Montepalma

le indagini

Sui fatti, accaduti a poche ore di distanza, sono al lavoro i carabinieri della Tenenza

Non solo l’attentato incendiario al camion dei panini in piazza Kolbe, a Belsito, ma alcuni colpi di pistola sono stati sparati in via Milano nella zona di Montepalma. Diverse pistolettate hanno colpito e danneggiato due attività commerciali poste una di fronte all’altra, si tratta di un bar e una gastronomia. Sui fatti stanno indagando i carabinieri della Tenenza di Misterbianco. Si sta anche cercando di capire se ci sono dei collegamenti con il rogo doloso a Belsito e gli spari avvenuti intorno alle tre di notte in via Ustica a Trappeto Nord a Catania.

