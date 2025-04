Le piogge di marzo non risolvono il problema della siccità in Sicilia a causa della distribuzione disomogenea sul territorio

I DATI DEL SIAS

Sono ancora incerte le prospettive sulla disponibilità estiva di risorse idriche, visto il non soddisfacente accumulo di riserve

«Solo le piogge dell’ultima settimana hanno permesso di chiudere con un bilancio pluviometrico positivo di un mese che fino al giorno 24 era stato decisamente povero di piogge per la Sicilia. Anche in questo caso la distribuzione delle piogge è stata disomogenea sul territorio isolano e ha determinato accumuli in eccesso sulle aree ionica e tirrenica messinese, lasciando buona parte delle aree sud-occidentali in uno stato di deficit rispetto alla norma». E’ quanto affermano i tecnici del Sias, il servizio agrometeorologico della Regione Siciliana.