Le Soprintendenze non possono ordinare le demolizioni: il Tar di Catania mette un punto fermo

IL caso

Provvedimenti di esclusiva competenza dei Comuni

Le Soprintendenze possono esprimere pareri vincolanti in materia paesaggistica, ma non hanno il potere di ordinare demolizioni, che restano di esclusiva competenza dei Comuni.

Lo ha ribadito il Tar di Catania che, esprimendosi su un ricorso presentato dall’avvocato Santi Delia, ha annullato l’ordine di demolizione emesso dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di un immobili abitati da oltre un ventennio che erano in attesa della valutazione di un condono che, sulla base delle norme regionali allora in essere, era legittimo.