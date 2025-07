Le tensioni tra i cursoti-milanesi e la vendetta del boss detenuto: «Appena esco gli scippo la testa»

Mafia

In una telefonata volano accuse nei confronti del defunto Saretto Pitarà, che era nella cerchia dei fidati dei mafiosi che conquistano 40 anni fa la Milano da bere

Un pentito ha raccontato che quando Nuccio Miano, fondatore dei cursoti milanesi assieme al fratello Jimmy, seppe nel 2020 della sparatoria del viale Grimaldi 18 divenne furioso. Dal carcere sarebbe partito l’ordine di “posare” Carmelo Distefano poiché si era messo contro i Cappello, che per anni erano stati alleati nelle guerre di mafia. Il vecchio boss, quindi, avrebbe deciso di mettere in panchina Carmelo, fratello di Francesco ‘pasta ca sassa, e figlio di Tano ‘sventra, uno dei più fidati uomini di Miano. Ma un altro mafioso storico del clan era Saretto Pitarà, ‘u furasteri, anche lui nella cerchia dei fidati dei mafiosi che conquistarono quarant’anni fa la Milano da bere.

Nel frattempo ‘u furasteri è morto (per cause naturali) e i Distefano sono rimasti sul podio. I carabinieri dopo aver eseguito il blitz Centauri nel 2021 hanno continuato a seguire le dinamiche all’interno del clan. Nello stesso anno Francesco Distefano è uscito dal carcere per motivi di salute ottenendo la misura alternativa dei domiciliari a casa in Piemonte da alcuni parenti (attualmente però è tornato in cella). Ciccio ‘pasta ca sassa, si è scoperto da alcune conversazioni captate, non avrebbe gradito le decisioni guerrafondaie del fratello, nel frattempo finito dietro le sbarre per duplice omicidio (sta affrontando il processo d’Appello). Ma nemmeno il carcere è riuscito a bloccare le comunicazioni. Carmelo Distefano ha continuato a contattare gli affiliati esterni e detenuti. E tra quest’ultimi anche alcuni parenti del defunto Pitarà, che avevano deciso di schierarsi con i “Pasta ca sassa” invece che con i cugini Giuseppe e Christian Licciardello. Il 26 febbraio 2022 Distefano ha discusso animatamente con Gabriele Piterà (entrambi detenuti e coinvolti nell’operazione Cerbero di fine giugno).