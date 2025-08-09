Leal, quattro cani trovati morti per avvelenamento a Siracusa

Animali

La sezione della Leal di Siracusa denuncia il ritrovamento di quattro cani morti per avvelenamento nel quartiere Pizzuta. Leal, insieme all’associazione Balzoo, è intervenuta documentando «l’atrocità del gesto, con il cuore spezzato e un forte senso di indignazione». Oltre ai quattro animali uccisi, è stato rinvenuto un quinto cane in stato avanzato di decomposizione, «segno che tali episodi non sono isolati nel siracusano ma si ripetono da tempo».I corpi sono stati prelevati per eseguire le autopsie e identificare il tipo di veleno utilizzato. Laura Merlino, responsabile Leale Siracusa, annuncia «l’imminente deposito di una denuncia alle autorità competenti» e si appella agli inquirenti, chiedendo «la ricerca dei responsabili», sollecitando «l’aiuto di eventuali testimoni per assicurare i colpevoli alla giustizia».Questo episodio si aggiunge alla tragedia di Timida, la cagnolina trovata morta, legata e straziata sui binari, vicenda che aveva scosso l’opinione pubblica.«Ogni gesto di violenza verso gli animali rappresenta un grave segnale di degrado umano e sociale. Invito la comunità a non restare indifferente e a collaborare con le associazioni e con i volontari per le sterilizzazioni e per monitorare i cani di quartiere», dice Roberto Brognano, responsabile Leal maltrattamento e randagismo. (ANSA).

