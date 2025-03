«Legge anti crack disattesa», e Ismaele La Vardera si incantena davanti Palazzo d’Orleans

la protesta

La protesta del deputato regionale ex Iena

Il deputato regionale e leader di Controcorrente Ismaele La Vardera si è incatenato davanti Palazzo d’Orleans, a Palermo, sede della presidenza della Regione Siciliana, per protestare contro la mancata attuazione della legge anticrack. «A distanza di 6 mesi quella legge cui sono primo firmatario non viene ancora applicata – ha detto La Vardera – Per questo da oggi, e fino a quando non avrò risposte serie e concrete, farò un presidio davanti la presidenza della Regione. Non volevo arrivare a tanto, avevo chiesto un appuntamento all’assessore Faraoni senza però essere mai ricevuto. Sospenderò la mie partecipazione nelle commissioni e non andrò in Aula fino a quando qualcuno non mi riceverà. Questo governo deve smetterla di giocare con la vita delle persone. La situazione all’Asp di Trapani è l’ennesima dimostrazione di quanto importi a questo governo della salute dei siciliani».

