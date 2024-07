L’eredità mafiosa di Ieni: Cassazione conferma per tre

INCHIESTA DOPPIO PETTO

Si aggiunge un terzo rigetto al ricorso della difesa dopo che il Riesame ribaltò l'ordinanza del gip dando ragione ai pm.

Un timbro che determina l’inammissibilità del ricorso. La Cassazione così ha reso esecutiva l’ordinanza del Riesame nei confronti di Francesco Cristaldi per l’accusa di associazione per droga. È il terzo provvedimento certificato dalla Suprema Corte nell’ambito dell’operazione Doppio Petto, che lo scorso anno scoperchiò una serie di estorsioni. Ma il gip non riconobbe l’aggravante mafiosa e per alcuni indagati nemmeno l’affiliazione al clan Pillera-Puntina. Una valutazione che però fu completamente ribaltata dal Tribunale del Riesame che accolse il ricorso dei pm Assunta Musella e Fabio Platania e del procuratore aggiunto Ignazio Fonzo.

L’attesa per l’altro figlio del defunto boss