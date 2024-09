L’ergastolano “braccio destro” di Matteo Messina Denaro lascia il supercarcere: lavorerà in biblioteca

mafia

Via libera del Tribunale delle Libertà dell'Aquila

«Il via libera è arrivato dal Tribunale della libertà dell’Aquila e dallo stesso Comune di Sulmona: Leonardo Ciaccio, ritenuto l’uomo di Cosa Nostra più vicino a Matteo Messina Denaro, lascia il supercarcere dell’Aquila, per completare la sua condanna all’ergastolo, inflitta a suo tempo dalla Corte d’Appello di Palermo, con una pena accessoria. Potrà infatti lavorare come volontario nella Biblioteca museale di Sulmona, dopo l irreprensibile condotta tenuta durante la detenzione».

Lo scrive La Stampa online che spiega inoltre che la notizia sta creando un certo allarme a Sulmona, «considerata la caratura del personaggio e i precedenti sul territorio». In proposito si ricorda che il territorio della Marsica, nel cuore dell’Abruzzo, è stato al centro di un grande giro di riciclaggio del tesoro dell’ex sindaco di Palermo Vito Ciancimino e della banda della Magliana.