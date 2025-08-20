L’Etna non si quieta: c’è una nuova bocca effusiva (che si aggiunge a quella già attiva)

l'eruzione

Il monitoraggio dell'Ingv. Al momento nessun problema per l'aeroporto di Catania

L’Osservatorio Etneo dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia in una nota ha comunicato che «si osserva l’apertura di una nuova bocca effusiva ad una quota di circa 3.100 metri, alla base della sella tra il cratere Bocca Nuova ed il cratere di Sud-Est dell’Etna. Tale bocca produce una debole attività di spattering e un piccolo flusso lavico che si dirige verso Sud. Prosegue anche l’attività effusiva dalla bocca a quota 2.980 metri».

