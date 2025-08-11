L’Etna si placa: interrotto il flusso lavico dalla nuova bocca effusiva

ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, osservatorio etneo, in una nota comunica che “in seguito ai rilievi di campagna effettuati in mattinata il flusso lavico non è più alimentato” dopo l’apertura ieri di una nuova bocca effusiva sull’Etna.

«Tale attività era già in forte decremento nella tarda serata di ieri”, spiega la nota. Inoltre, “continua l’attività stromboliana al cratere di Sud Est con lancio di balistici che ricadono all’interno dell’orlo craterico e questa attività è accompagnata da una discontinua emissione di cenere che si disperde velocemente in area sommitale. Il tremore vulcanico si è mantenuto nella fascia dei valori medi e le localizzazioni delle sorgenti risultano in una zona compresa tra il cratere di Nord Est e il cratere Voragine ad una quota di circa 2800 metri. Nel corso delle ultime ore, i dati delle reti di monitoraggio delle deformazioni del suolo non hanno mostrato variazioni significative.

