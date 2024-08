Letojanni, sequestrati centinaia di ombrelloni lasciati in pianta stabile sulla spiaggia

ESTATE

Operazione dell'ufficio marittimo di Giardini Naxos in corrispondenza di tre condomini dove l'arenile era stato "occupato"

Si è concluso questa mattina un maxi sequestro di sedie a sdraio ed ombrelloni lasciati sull’arenile per non perdere il posto sulla spiaggia. Sono stati raccolti nella zona di Sillemi bassa, in corrispondenza di tre condomini, centinaia di suppellettili alcuni dei quali addirittura fissati con catene e lucchetti. L’operazione è stata condotta dall’ufficio locale marittimo di Giardini Naxos, diretto dal comandante, Michele Lombardo, in collaborazione con la Polizia Locale della cittadina rivierasca. Questo intervento è volto, soprattutto a sensibilizzare i bagnanti a lasciare liberi gli arenili, dicono gli operatori della polizia.

