Levanzo, una nave da crociera passa troppo vicina all’isola: comandante denunciato

Il caso

Ha navigato a un miglio di distanza, ma il limite minimo è di 2

Il comandante di una nave da crociera, proveniente da Malta, è stato denunciato alla Procura di Trapani per essersi avvicinato troppo all’isola di Levanzo (Trapani), violando l’ordinanza che stabilisce regole stringenti per la navigazione in piena sicurezza e nel rispetto della protezione ambientale in zone di mare particolarmente sensibili come quelle delle aree marine protette.

Da un accertamento eseguito da parte del personale della Capitaneria di porto di Trapani attraverso i sostificati sistemi informatici di controllo in dotazione alla sala operativa, è stato accertato che la nave si è avvicinata a una distanza di circa un miglio ad ovest dall’isola di Levanzo dove, invece, la navigazione è consentita a una distanza non inferiore alle 2 miglia con esclusione della fascia di mare compresa tra Punta Scario e Punta Marsala di Favignana e quella compresa tra Punta del Ferro a Favignana e Punta dei Sorci a Levanzo.