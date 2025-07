L’ex deputato siracusano Gennuso non diffamò giornalista Borrometi: caso archiviato

Giudiziaria

Per il gip risulterebbe ostile il comportamento di Gennuso, in ragione delle aspre critiche mossegli da Borrometi, ma non viene commesso alcun reato

Nessuna associazione finalizzata a diffamare il giornalista Paolo Borrometi. Il gip del Tribunale di Siracusa, Francesco Alligo, ha definitivamente archiviato il procedimento a carico, tra gli altri, di Pippo Gennuso, ex parlamentare siracusano all’Ars. Come già sostenuto dal pm Andrea Palmieri, nella richiesta di archiviazione, “dal compendio istruttorio non emerge evidenza dell’esistenza di una struttura associativa orientata alla delegittimazione del giornalista Borrometi. Né il materiale acquisito risulta legittimare prosecuzione delle indagini”.