“L’ha toccata ma non ha fatto allusioni sessuali”: assolto prof di Medicina Università di Catania

Giudiziaria

La Procura di Catania ha deciso di fare ricorso. La sentenza risale allo scorso 25 febbraio

«Ha appoggiato i palmi al seno; non c’è stata una pressione particolare delle mani». E ancora: «appare poco verosimile che, volendole palpare una zona erogena, il docente non abbia fatto alcuna allusione sessuale». Anche con queste motivazioni un professore di Medicina dell’Università di Catania, Santo Torrisi, 68 anni, è stato assolto dall’accusa di violenze sessuali e molestie verbali avvenute tra il 2010 e il 2014 all’ospedale Vittorio Emanuele Ferrarotto nei confronti di sette studentesse. La Procura di Catania ha deciso di fare ricorso. La sentenza risale allo scorso 25 febbraio e secondo i giudici (un uomo e due donne) «non si è raggiunta la prova al di là di ogni ragionevole dubbio».