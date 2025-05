“Liberi di scegliere”, approvata dall’Ars la legge per allontanare i minori dai contesti mafiosi

La nuova norma

La legge è nata dal protocollo ideato dal presidente del tribunale per i minori di Catania, Roberto Di Bella

L’Ars ha approvato il disegno di legge “Liberi di scegliere”, per reinserire madri e minori lontano dai contesti mafiosi di provenienza. «È il segnale concreto che nessuno ha un destino segnato per sempre e che dalla mafia si può uscire e ci si può affrancare», dice il presidente della commissione regionale Antimafia, Antonello Cracolici, commentando la votazione della legge nata dal protocollo ideato dal presidente del tribunale per i minori di Catania, Roberto Di Bella, applicato prima nei contesti di ‘Ndrangheta in Calabria e poi in Sicilia. L’approvazione è giunta a due anni dall’arrivo della proposta in aula con primo firmatario il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno. E il nostro quotidiano ha sostenuto il progetto di legge con una campagna.

Turano: «Così diamo una concreta alternativa di vita»

«Con l’approvazione della legge ‘Liberi di scegliere’, diamo una concreta alternativa di vita e prospettiva di riscatto ai minori provenienti da famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata o vittime della violenza mafiosa e ai familiari che si dissociano dalle logiche criminali». Lo dice l’assessore all’Istruzione e alla formazione professionale Mimmo Turano, esprimendo soddisfazione per l’approvazione oggi all’Assemblea regionale siciliana della legge che nasce dal percorso avviato con il protocollo d’intesa siglato tra Regione, Usr Sicilia e l’associazione culturale bene sociale “Biesse” per la realizzazione del progetto denominato ‘Giustizia e Umanità – Liberi di scegliere’, ispirato all’opera del giudice minorile e presidente del Tribunale per i minori di Catania Roberto Di Bella.

«La legge approvata oggi dal Parlamento siciliano – aggiunge Turano – si pone l’obiettivo di contrastare la povertà educativa, la dispersione scolastica, la devianza minorile, coinvolgendo scuole e centri di aggregazione e promuovendo la cultura della legalità. E di questo vado particolarmente fiero, perché la lotta alla mafia comincia dai banchi di scuola».