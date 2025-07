Librino, incendio a poche ore dai lavori per la linea tagliafuoco. Il presidente Valenti: «Non sono eventi casuali»

La denuncia

L'area si trova a confine con San Giorgio, in viale Biagio Pecorino: i vigili del fuoco sono ancora all'opera

Un vasto incendio di sterpaglie, canneto ed alberi sta impegnando dalla tarda mattinata di oggi i vigili del fuoco del Comando provinciale di Catania. L’incendio si è sviluppato nel quartiere di Librino, in viale Biagio Pecorino, a confine con San Giorgio in una vasta area di macchia mediterranea. Sul posto una squadra Boschiva dei vigili del fuoco inviata dalla Sede Centrale, la squadra del Distaccamento dei volontari VF di Maletto, il direttore delle operazioni di spegnimento e squadre della protezione civile locale. L’intervento di spegnimento è in corso. Al momento non sta operando nessun mezzo aereo per la presenza di numerosi elettrodotti, fanno sapere i vigili del fuoco

Sul caso, il presidente del Sesto municipio, Francesco Valenti, e l’intero Consiglio esprimono «il loro più profondo rammarico e la massima preoccupazione per l’incendio divampato oggi in Viale Biagio Pecorino 14-16, a poche ore dalla conclusione dei lavori di realizzazione delle linee tagliafuoco». Quest’area, già duramente colpita da un vasto incendio nel 2023 che causò ingenti danni agli edifici e costrinse numerosi residenti a evacuare le proprie abitazioni, è nuovamente teatro di un evento che solleva seri interrogativi.

I lavori di antincendio, promossi dalla direzione e dall’assessorato all’Ecologia, erano stati eseguiti proprio per mettere in sicurezza una zona considerata “difficile” per la sua conformazione e per i precedenti eventi. Nel corso dell’anno, la zona del viale Biagio Pecorino è stato oggetto di attenta supervisione e sopralluoghi congiunti con la Presidenza del Consiglio comunale, a testimonianza della priorità assegnata alla prevenzione in quest’area.