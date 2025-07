Librino, rimozione “fai da te ” delle transenne volate via per il vento. Il video virale sui social

Periferie

Un tratto del viale Bummacaro, sotto il cavalcavia dell'Asse attrezzato, è chiuso al traffico da marzo per pericolo di cadute materiali. E c'è chi va contro le transenne

Da mesi un tratto del viale Bummacaro a Librino è chiuso al traffico: c’è infatti pericolo di caduta materiale dal sovrastante cavalcabia. La chiusura è stata prevista dal Comune lo scorso 14 marzo, con un provvedimento della Polizia municipale. In quella occasione le transenne sono state installate a seguito deò «crollo di una parte del cavalcavia del viale Bummacaro, intersezione con l’Asse attrezzato occupando la carreggiata stradale da detriti e calcinacci. Tale condizione – si legge nel provvedimento – rappresenta un grave rischio per la sicurezza della circolazione stradale, con potenziali conseguenze per l’incolumità degli utenti e la funzionalità del sistema viario. Pertanto, si è disposta la chiusura temporanea dellacarreggiata direzione sud verso viale Castagnola dall’intersezione con l’asse Attrezzato e la deviazione delle auto provenienti dalla stessa direttrice sulla carreggiata opposta (normalmente occupata dai veicoli in transito in direzione opposta) garantendo il transito dei veicoli e deviare le auto provenienti dalla direzione opposta verso viale Librino».

A oltre quattro mesi di distanza, però, le transenne sono ancora al proprio posto. O almeno lo erano: il divieto di transito, spesso comunque aggirato, è stato reso ieri particolarmente complicato da rispettare: le transenne sono letteralmente “volate via” per il forte vento. La presenza delle transenne sulla strada ha prodotto qualche contrattempo, prontamente documentato su “Tik Tok”: un video dell’utente “giuseppe botta” sta facendo da ore il “giro” delle chat Whatsapp catanesi. Mostra un ragazzo intento a spostare le transenne cadute e un’auto che le ha colpite.