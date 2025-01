Licata, colpi d’arma da fuoco contro la segreteria di un deputato regionale del M5S

Nell'Agrigentino

Indagini in corso per capire cosa è accaduto ai danni di Angelo Cambiano. Il politico era stato già bersaglio di diversi atti di intimidazione

Intimidazione ai danni del deputato regionale siciliano del M5S, Angelo Cambiano. Alcuni colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro le vetrate dell’edificio che ospita la sua segreteria politica a Licata, cittadina dell’Agrigentino di cui in passato Cambiano è stato anche sindaco. Indagini sono in corso.

Cambiano, 43 anni, dopo che aveva improntato tutta la sua sindacatura nella lotta contro l’abusivismo edilizio, nell’agosto del 2017 era stato sfiduciato dal Consiglio comunale di Licata. A partire dal maggio del 2016, quando gli venne incendiata la casa di campagna, è stato bersaglio di più intimidazioni.