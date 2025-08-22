Lido abusivo a San Vito Lo Capo, sequestrati lettini e ombrelloni: era impedito ai bagnanti di fruire della spiaggia

L'INTERVENTO

Cinque le operazioni svolte dagli uomini della Capitaneria questa estate nel famoso litorale della città

La Capitaneria di Porto di Trapani ha accertato 4 casi di occupazioni abusive per il noleggio di lettini e ombrelloni sulla spiaggia libera di San Vito Lo Capo. Anche in assenza di clienti era impedito ai bagnanti di fruire della spiaggia. Sequestrati 70 ombrelloni e 52 lettini. Cinque le operazioni svolte dagli uomini della Capitaneria questa estate a San Vito Lo Capo, nell’ambito dell’operazione «Mare e laghi sicuri 2025».

