L’impero fortificato dello spaccio: ci sono 19 condanne

Giustizia

L'epilogo dell'operazione "Tigre Reale" nel Catanese.

Avevano creato una piazza di spaccio fortificata all’ombra dei palazzi del quartiere Jungo a Giarre. Con il placet dei Laudani di Piedimonte Etneo, la famiglia Viscuso era “titolare” di una bottega di vendita (illegale) di cocaina e marijuana. Certo non pensavano che davanti ai cancelli del supermarket della droga i carabinieri avevano piazzato delle telecamere che hanno immortalato le cessioni. I video hanno anche contribuito a ricostruire la gerarchia del gruppo criminale a conduzione familiare.

La bottega della droga a conduzione familiare

È arrivata la sentenza che chiude il primo scoglio dell’inchiesta “Tigre Reale” scattata l’anno scorso, ma riguardante fatti risalenti al periodo che va dal 2019 al 2021. La gestione era nelle mani di Maurizio Viscuso, condannato a 16 anni – considerando lo sconto del rito abbreviato – e i figli Salvatore e Giuseppe, condannati entrambi a 9 anni. Il primo nel ruolo di braccio destro del padre, il secondo invece con mansioni operative. E alcuni compiti li aveva anche la moglie di Viscuso, Rosa Arcidiacono, che è stata condannata a 8 anni.L’indagine ha anche ricostruito l’indole violenta degli spacciatori: una volta un pusher è stato pestato perché avrebbe osato mettere in discussione la qualità delle dosi di droga vendute nell’emporio di Viscuso.

La sentenza del gup