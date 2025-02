L’incendio al Bon e la paura di Laura di non farcela: «Ero circondata dalle fiamme, difficile la via di fuga»

Strage scampata

La professoressa di Modica si trovava nel locale per qualche ora di relax. E' rimasta ustionata e ha riportato un edema maculare all'occhio. 14 persone rimaste ferite o intossicate

Una serata di svago si è trasformata in un incubo per Laura, una professoressa di Modica, che si trovava al Bon di Ragusa per trascorrere qualche ora di relax. La donna, ancora sotto shock per la paura, ha raccontato all’ANSA la sua drammatica esperienza mentre si trovava in ambulanza, subito dopo aver effettuato una visita oculistica all’ospedale Paterno di Arezzo di Ragusa. Reduce da una notte al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo, ha riportato ustioni di secondo grado e un edema maculare all’occhio.

I medici stanno valutando se trasferirla al centro ustioni dell’ospedale Cannizzaro di Catania.«Ero vicino alla console del dj – racconta-, quando improvvisamente abbiamo visto al centro della pista la lampada che ha preso fuoco. Abbiamo cercato tutti la via di fuga per uscire, ma non potevamo andare verso l’uscita principale perché bisognava passare dove c’erano le fiamme. Sono rimasta incastrata, dietro di me c’erano delle porte a vetri e, una volta aperte, tutti hanno cominciato a saltare fuori. C’era un muretto. Io non riuscivo ad arrampicarmi e non riuscivo a prendere la via di fuga».