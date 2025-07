L’Inter (mancata) nella Valle dei Templi e i biglietti al presidente Galvagno

le intercettazioni della gdf

L'inchiesta per corruzione che vede coinvolto il vertice dell'Ars: spunta la mancata sponsorizzazione al club nerazzurro

Sono i primi giorni di marzo del 2023 quando Gaetano Galvagno, il presidente dell’Ars indagato per corruzione dalla Procura di Palermo, scopre che quei biglietti per le partite di serie A che la sua portavoce, Sabrina De Capitani, riusciva a trovargli non sarebbero stati cortesia istituzionale ma ben altro: «Allora, i biglietti che ci dava mica erano tanto regalati. I biglietti che ci stava dando ci costavano due milioni di euro».

Gaetano Galvagno – secondo quanto annotano i finanzieri che intercettano il presidente dell’Ars – avrebbe fatto riferimento alla “trattativa” alla fine naufragata con l’Inter per una sponsorizzazione da due milioni di euro attraverso See Sicily con la presentazione della squadra il 24/25 nella Valle dei Templi di Agrigento. Tutto nasce dalla richiesta di Galvagno alla sua portavoce di avere due biglietti per Inter e Juventus del 19 marzo 2023. De Capitani sa subito cosa fare e a chi chiedere per esaudire il desiderio del capo. Chiama Maurizio Naso, all’epoca direttore marketing del club milanese. De Capitani è prudente e ricorda a Galvagno che la Regione aveva da poco comunicato al club nerazzurra l’indisponibilità a sponsorizzare: «Facciamo nulla con nessuna squadra di calcio». Il perché è semplice: lo scandalo Cannes, che era scoppiato in quelle settimane, aveva spinto la Regione a chiudere i cordoni della borsa e ad annullare diversi progetti, tra cui appunto quello dell’Inter che avrebbe dovuto fare la presentazione della squadra 2024/2025 nella Valle dei Templi, con la scritta See Sicily sulle maglie e la pubblicità anche sul canale tematico del club.

L’imbarazzo