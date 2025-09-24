Liquami nei bagni della scuola “Rita Atria”, la preside: «Problema annoso, attendiamo i fondi Caivano»

Angeli Custodi

Protesta dei genitori stamattina davanti al plesso di via Gramignani a Catania. Oggi previsto - l'ennesimo - intervento dell'espurgo

I problemi legati alla rete fognaria nel plesso di via Gramignani dell’istituto “Rita Atria” sono ben noti a tutti, pure ai genitori dei piccoli alunni che, anche ieri, hanno protestato davanti alla scuola. «Le condizioni dei servizi igienici di questo plesso sono state segnalate già dall’anno scorso – afferma la dirigente Concetta Tumminia- “Gramignani” è tra i progetti per San Cristoforo, inseriti nel modello Caivano, che prevede un finanziamento da 250.000 euro per importanti interventi strutturali. I genitori sono informati di tutto questo». In attesa dei lavori l’amministrazione comunale impiega temporaneamente l’espurgo pozzi neri: un intervento, come informa l’assessore alla Pubblica Istruzione Andrea Guzzardi, che è atteso per oggi.