Angeli Custodi
Liquami nei bagni della scuola “Rita Atria”, la preside: «Problema annoso, attendiamo i fondi Caivano»
Protesta dei genitori stamattina davanti al plesso di via Gramignani a Catania. Oggi previsto - l'ennesimo - intervento dell'espurgo
I problemi legati alla rete fognaria nel plesso di via Gramignani dell’istituto “Rita Atria” sono ben noti a tutti, pure ai genitori dei piccoli alunni che, anche ieri, hanno protestato davanti alla scuola. «Le condizioni dei servizi igienici di questo plesso sono state segnalate già dall’anno scorso – afferma la dirigente Concetta Tumminia- “Gramignani” è tra i progetti per San Cristoforo, inseriti nel modello Caivano, che prevede un finanziamento da 250.000 euro per importanti interventi strutturali. I genitori sono informati di tutto questo». In attesa dei lavori l’amministrazione comunale impiega temporaneamente l’espurgo pozzi neri: un intervento, come informa l’assessore alla Pubblica Istruzione Andrea Guzzardi, che è atteso per oggi.
«Gli animi – conclude la dirigente dell'istituto Rita Atria – oggi erano molto accesi perché qualcuno ha la necessità di amplificare questioni già note». La dirigente si riferisce alle proteste dei genitori avvenute in mattinata. Con le mamme c'era anche Maurizio Loritto, presidente di Conapiv e noto TikToker, che a La Sicilia segnala «il problema riguarda non solo le fognature, ma anche l'adiacente via Greco, strada per la quale abbiamo chiesto un intervento straordinario con altri soggetti». Loritto riferisce di aver chiesto alle forze dell'ordine, questa mattina davanti alla scuola, di avviare controlli mirati anche per l'eventuale presenza di rifiuti dannosi per la salute «come l'amianto».