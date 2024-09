L’Italia fa i conti con l’altalena meteo, in Sicilia invece il caldo resisterà

le previsioni

Tregua del maltempo al Nord fino a domenica

Una tregua di 48 ore del maltempo, da domenica è attesa un nuovo forte peggioramento con precipitazioni torrenziali.

Da lunedì 9 settembre la fine dell’estate africana, anche al sud, con correnti atlantiche instabili e più fresche. Sono le previsioni di Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it.

«Nelle prossime ore il miglioramento sarà sensibile quasi ovunque salvo piogge residue al mattino più probabili su Alpi e Prealpi, rare sull’Alta Toscana e possibili in Puglia – afferma -. Fino a sabato sera il tempo resterà bello, poi inizierà di nuovo a peggiorare. In questa altalena avremo massime in aumento con caldo africano: 34°C a Roma, 33°C a Firenze mentre la Pianura Padana oscillerà tra i 27 e i 30°C. Al sud il caldo africano c’era già e resisterà anche sabato con il picco della settimana: Oristano 39°C, 36-38°C in Sicilia, 35°C anche in Calabria e Puglia». La Protezione civile regionale ha pubblicato un avviso per rischio incendi e dalla mezzanotte di oggi per le successive 24 ore. A Palermo sono previsti un livello di allerta classificato come arancione (preallerta) e una temperatura massima percepita tra i 36 e i 37 °C.

«Da domenica cambierà tutto: già dal mattino avremo piogge forti in Liguria e Piemonte, in rapida estensione a tutto il nord, a Toscana, Umbria, Marche ed Alto Lazio – prosegue Sanò -. Sarà la nuova settimana, da lunedì 9 settembre a decretare la fine dell’estate africana con correnti atlantiche instabili e più fresche. Sarà quasi-autunno per tutti, anche se ancora con tanto sole alternato a qualche acquazzone, in un contesto termico più consono al mese di settembre».

Nel dettaglio

Venerdì 6. Al nord: migliora salvo ultimi rovesci su Alpi, Prealpi e più rari sulla Liguria di Levante. Al centro: migliora salvo occasionali piovaschi sull’ Alta Toscana al mattino. Al sud: soleggiato con caldo intenso, ultimi rovesci sulla Puglia, specie meridionale.

Sabato 7. Al nord: sole e caldo. Al centro: soleggiato e caldo. Al sud: sole e molto caldo.