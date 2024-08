Lite con accoltellamento tra fratelli nel Giarrese: 17enne tentava di difendere i genitori

Carabinieri

Il giovane è rimasto ferito ma non è in pericolo di vita. Il fratello era tornato a casa ubriaco e si era scagliato contro i congiunti

E’ degenerata in un accoltellamento la furibonda lite tra due fratelli avvenuta la notte scorsa in un alloggio di via Vittorio Emanuele Orlando, nella zona Vignagrande a Fiumefreddo di Sicilia. L’episodio si è verificato o poco dopo la mezzanotte.

Secondo quanto si è appreso il fratello minorenne di 17 anni, che, a quanto pare intendeva difendere i genitori, ha accoltellato il maggiorenne di 27 ferendolo gravemente: l’uomo è stato soccorso e condotto all’ospedale San Vincenzo di Taormina in prognosi riservata.