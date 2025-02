Lite con coltellate in centro accoglienza a Trapani: arrestato maghrebino

Migranti

Il 25enne ha tentato di uccidere un connazionale minorenne

Un maghrebino di 25 anni, ospite di un centro d’accoglienza, è stato fermato e portato nel carcere di Trapani dai carabinieri di Castelvetrano per tentato omicidio: ieri pomeriggio, durante una lite, avrebbe sferrato quattro coltellate a un connazionale minorenne, anche lui ospitato nello stesso centro. Gli uomini dell’Arma hanno sequestrato i vestiti sporchi di sangue in una stanza del centro di accoglienza. La vittima è ricoverata e in pericolo di vita.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA